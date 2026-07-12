ରାଶିଫଳ: ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ
ଆଜି ରବିବାର ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 12, 2026 at 6:54 AM IST
ମେଷ:ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣ କିଛି ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ । ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଖି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁସି ହେବେ । ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ଆଜି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ । ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ ।
ବିଛା: ଆପଣ ସକାଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ । ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁଧାର ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ କାହାର ହୃଦୟ ଜିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ଭଲ ନିବେଶରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ସାରା ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ଦିନଟି ଛାତ୍ର, କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବ । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଠିକ୍ ଦିଗ ପାଇବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।