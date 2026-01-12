ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୁରିବ ଘର, ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 12, 2026 ସୋମବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 12, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 7:35 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସଂପର୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ମନୋଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ସୁନ୍ଦର ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ । ପଛକଥା ଛାଡି ଆଗକୁ ଯିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଚାଲିବେ । ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା କରିବେ । ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଵୃଦ୍ଧି ହେବ ।
କର୍କଟ: ଅବାଞ୍ଛିତ ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବେ । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସଫଳତାରେ ୯୯ ପ୍ରତିଶତ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ଓ ମାତ୍ର ୧ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ୍ୟର ହାତ ଥାଏ ।
ସିଂହ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଂପର୍କ, ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି । ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ମାନବିକ ପାରସ୍ପାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ଯେ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଯଦି ବେଳେବେଳ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ସହ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଭଲ ସଂପର୍କ ରଖିବାର ଲାଭ ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟଶାଳାରୁ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଶା କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ କୌଣସି କାମ କରିବେ, ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଭଷା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନ୍ଦାପଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ନ କରି ଆଗକୁ ଘଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଦାୟିତ୍ବହିନ ପିଲା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସହର ବାହାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ପରି ସହକର୍ମୀମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ । ଚାକିରି ପରିଵର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଵ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।
କୁମ୍ଭ: ଭଗଵାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ସହ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଆଶୀର୍ଵାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । କର୍ମମୟ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଦୀର୍ଘ ସୂଚୀ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରା କରିଦେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଆରାମ ମିଳିବ ।
ମୀନ: ଈଶ୍ଵର ବିଶ୍ଵାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜି କିଛି ସକରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସାରିପାରନ୍ତି । ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିବାରଜନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ । ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ଅର୍ଥର ଆଗମନ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାକିଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ ।