ରାଶିଫଳ: ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ । କେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 12, 2026 at 6:39 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । କାହାର କଠୋର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଭାବନା ଆସିବ । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କଳ୍ପନାଶୀଳ ହୋଇଯିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଳା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ହେବ । ଆପଣ ଥକ୍କାପଣ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଖୁସିର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ସିଂହ: ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିତର୍କ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଏଡନ୍ତୁ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଭୟ, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅବହେଳା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଦଲାଲି, କମିଶନ, ସୁଧ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଅଫିସ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ । ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ସହଜ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାସିଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।