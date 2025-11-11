ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 11, 2025 at 8:34 AM IST
ମେଷ: ଆଜି,ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛି । ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଥଟ୍ଟା ମଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଭୂମି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଯୋଗ ଖୋଜନ୍ତୁ । ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଜି ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । କିଛି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅସୁବିଧା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିଜ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ବିତାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଖବର ପାଇବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରବଣ ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ : ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଘାତ ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କମ୍ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆପଣ ଦଲାଲି, କମିଶନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ କାମୁକ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମନରେ ଭୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।