ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ରବିବାର ଦିନ ଏହି ରାଶି ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 11, 2026 at 6:51 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬, ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କିଛି ନୂଆ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ, ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ରହିବ । ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଭଲ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ । ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଘରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର କଥା ଏବଂ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ମିଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସହଜରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ବୈଚାରିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ପରିଣତ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଅଛି ତେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ସରକାରୀ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରବିବାର, ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆଜି କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ନିଜ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରେ । ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମିଳିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାରୀ କାମ ଅଟକିପାରେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫଳାଫଳ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଟିବ ।