ରାଶିଫଳ: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସୋମବାର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖ ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 10, 2026 at 6:37 AM IST
ମେଷ: ଅସ୍ଥିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଦୂର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ଲେଖା ସାଧନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ଖୋର ସ୍ୱଭାବ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା କଥାରେ କାହାକୁ ମୋହିତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଅନିଶ୍ଚିତତା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ । କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରୋଇ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ବକେୟା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ । ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ମିଳି ନପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳି ନପାରେ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚଲାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଦିନଟି ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପାଇବେ । କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟଳ ରହିବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଚୟ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆଇନଗତ ମାମଲା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ପାଚନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।