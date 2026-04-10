ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ
ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : April 10, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ୧୦ ଏପ୍ରିଲ୍ । ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଣ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ଆଜି ଅନୈତିକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ।
ସିଂହ: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। କୌଣସି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କାମରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବ। ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ନମିଳିବାରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ଵାରା କାହା ସହିତ ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚାପରେ ରହିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହିତ ଯୁବକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଥକ୍କାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢ଼ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଉଭୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।