ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଶନି ଦେବଙ୍କ କୃପା, ମିଳିବ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 10, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : January 10, 2026 at 6:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିପାରିବେ । ଆଜି, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଜଳାଶୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । କଳ୍ପନାର ତରଙ୍ଗ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଥକ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟକର କରିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆଜି ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଡାନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ । ତଥାପି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଉପହାର ଏବଂ ପୋଷାକ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟତରତା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ; ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ। ଆଜି ଲାଭର ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ବିଛା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କାମ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ସହିତ ଥକ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଅନୈତିକ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଚଳିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୧୦, ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । କଳାକାର, ଲେଖକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ମଧୁରତା ରହିବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।