ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ମିଥୁନ ରାଶି ସହିତ ଏହି ରାଶିମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ସତର୍କତା
ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 9, 2026 at 6:47 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଚମକ୍ ଦେଖାଯିବ । ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି । ଅଧିକ କଥା କହିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କିଣି ପାରନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ବିବାହ ସମ୍ଭବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେତୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବାପର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ଆଜି ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କିଛି ଥକାପଣ କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୯, ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର । ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି, କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ପାର୍ଟି ଏବଂ ପିକନିକ୍ରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣି ପାରନ୍ତି ।