ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଝଡ଼, ଏମାନଙ୍କ ହେବ ଲାଭ
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : December 9, 2025 at 7:30 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କାହାର କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅନିୟମିତ ହେବ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଜଳାଶୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହାଁ,ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବାଧା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ କ୍ରୟ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଦିନସାରା ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭରି ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଚିନ୍ତା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଆଣିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସଂଯମୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ତୁଳା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦଶମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା, ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ହତାଶାଜନକ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ ନ କରିପାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କଳହ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଖୁସି ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଆଜି କରୁଥିବା କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଘରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ। ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର କରିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।