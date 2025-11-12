ETV Bharat / lifestyle

ରସୁଣ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି କି ? ଏପରି ରଖନ୍ତୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସତେଜ

ରସୁଣ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି କି ? ଏପରି ଉପାୟରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ରହିବ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ।

Tips to store Garlic fresh for 6 months
ରସୁଣ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରଖିବେ ସତେଜ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 1:40 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରସୁଣ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ । କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରସୁଣ ବିନା ଫିକା ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆମିଷ ତରକାରୀ ଆଦିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭଲ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଲଦି ରସୁଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣାଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ । ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣାଇ ଆପଣ ରସୁଣକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରିବେ ।

କିଛି ଲୋକ ରସୁଣକୁ ପରିବା ସହିତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ରସୁଣ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ନିଜେ ଘରେ ରସୁଣକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ସାଇତି ରଖିବେ ।

ରସୁଣକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିପ୍ସ ଆପଣାନ୍ତୁ:

  • ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରସୁଣକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋପା ନ ଛଡ଼ାଇ ସଠିକ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଏହା ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇପାରେ । ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଲା ପରେ ରସୁଣ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗରୁ ହିଁ କାଟନ୍ତୁ ।
  • ଗୋଟା ରସୁଣକୁ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ରସୁଣ ଥଣ୍ଡା ବାତାବରଣରେ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ସତେଜ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୁମ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  • ରସୁଣ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଖିଲା, ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରସୁଣକୁ ବେଶି ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କମ୍ ଅନ୍ଧାର ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ରସୁଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ରସୁଣ ପାଇଁ ସଠିକ ନୁହେଁ ।
  • ଚୋପା ସହିତ ରସୁଣକୁ ଏକ ଏୟାର ଟାଇଟ ଡ଼ବାରେ କିମ୍ବା ଜିପ୍ ଲକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ ।
  • କଟା ହୋଇରହିଥିବା ରସୁଣକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ।

