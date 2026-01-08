ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ପ୍ରସନ୍ନ, ହେବ ଧନବର୍ଷା
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ, ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : January 8, 2026 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଗୁରୁବାର, ଜାନୁଆରୀ 8, 2026 ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶାକରା ଯାଇଥିବା ସଫଳତା ନ ପାଇବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଏହା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳ ଦିନ ନୁହେଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ । ଆପଣ ପିତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ । ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ ସମୟରେ ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଅହଂକାର ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ରଖିବ । କୌଣସି ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ସହ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାହା ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସରକାରୀ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ କାହା ସହିତ ଝଗଡା କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜି କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ବିଦେଶୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଗତି କରିବ । ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ରୋକାଯିବ । ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ । ହଠାତ୍ ଏକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବ । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନର ମଜା ନେବେ । ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।