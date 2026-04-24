ଖରାତାତିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି; ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଲସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ନିଜେ ପିଅନ୍ତୁ ଓ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ
ଦହିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗ୍ଲାସ ଲସି ସ୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଲସିର ରେସିପି ଆଣିଦେଇଛୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ...
Published : April 24, 2026 at 9:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଥିବା ଫଳର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଖରା ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ଆଦର ବଢିଯାଏ । ଖରାଦିନରେ ଗରମ ମାହୋଲରେ ଘୋଳଦହି ପେଟ, ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଅସରନ୍ତି ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । କେତେକ ଲୋକ ଘୋଳ ଦହି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲସି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲସି ପିଇବାକୁ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ।
ଦହିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଗ୍ଲାସ ଲସି ସ୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଉପାୟରେ ଲସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଥକି ଗଲେଣି କି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଲସିର ରେସିପି ଆଣିଦେଇଛୁ । ସାଧାରଣ ଲସି ତୁଳନାରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଓ ଅଧିକ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ।
ଅତି ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ଲସିକୁ ଯେ କେହି ବି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶି ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବାର୍ ବାର୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- ଗୁଡ଼ - ଏକ କପ୍
- ଦହି - 2 ଓ ଅଧକପ୍
- ରୋଜ୍ ସିରପ୍- ଅଧ ଚାମଚ
- ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ- 1/4 ଚାମଚ
- ଖଣ୍ଡ ଆଲମଣ୍ଡ- ସଜାଇବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
- ଏହି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କପ୍ ଗୁଡ଼କୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଅଧକପ୍ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ । ଗୁଡ଼ ପାଣିରେ ମିଶିବା ପରେ ଏଥିରେ 2 ଓ ଅଧକପ୍ ପରିମାଣର ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ ।
- ଏଥିରେ ଅଧଚାମଚ ରୋଜ୍ ସିରପ୍ ଓ 1/4 ଚାମଚ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏହି ଲସି ମିଶ୍ରଣକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନିଅନ୍ତୁ ।
- 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟକୁ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡରେ ସଜାଇ ପରସନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗରମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ ଲସି ।
- ଆପଣଙ୍କୁ ଜଦି ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆଜି ହିଁ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଦହି, ଗୁଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ ବଢାଇପାରିବେ ।
ଟିପ୍ସ:
- ଏହି ଥଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ ଲସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ଦହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ । ନଚେତ୍ ଦହି ଖଟା ହେଲେ ଏହାର ସ୍ବାଦ ବଦଳିଯାଏ ।
- ସାଧାରଣ ଗୁଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ତାଳ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ରୋଜ୍ ସିରପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ରୁଅଫ୍ଜାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।