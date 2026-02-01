ETV Bharat / lifestyle

ତ୍ବଚାରେ ପାର୍ଲର ପରି ଚମକ ଦେବ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ତ୍ବଚାର ଚମକ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ ।

this face pack will bring parlour like glow in your Face know how to use it
ତ୍ବଚାରେ ପାର୍ଲର ପରି ଚମକ ଦେବ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 9:47 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟମାଟୋ ଏକ ସୁପରଫୁଡ଼ ଭାବେ ଖୁବ ପରିଚିତ । ଏହା ସୁପରଫୁଡ଼ ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ । ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ତ୍ବଚାର ଚମକ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ।

ଟମାଟୋରେ ଥିବା ଏସିଡ଼ ତ୍ବଚାର ରୋମଛିଦ୍ରକୁ ଖୋଲିବାରେ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ତ୍ବଚାର କୋଶିକାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଥିବା ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ ସହାୟକ ଅଟେ । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତାଭରା ଜୀବନରେ ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ରସରୁ ପ୍ୟାକ ତିଆରି କରିବା ଖୁବ ସହଜ ଅଟେ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ।

this face pack will bring parlour like glow in your Face know how to use it
ତ୍ବଚାରେ ପାର୍ଲର ପରି ଚମକ ଦେବ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (GETTY IMAGES)

ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ବତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ନେଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...

  1. ଏକ ତାଜା ଟମାଟୋକୁ ନେଇ ଅଧା କାଟିନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ହାଲୁକା ହାତରେ ତ୍ବଚାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ।
2. ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ଟମାଟୋର ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦହି ମିଶାଇ, ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇନିଅନ୍ତୁ । 15 ମିନିଟ ପରେ ହାଲୁକା ଗରମ ପାଣିରେ ତ୍ବଚାକୁ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାରେ ବ୍ରଣକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
3. 2-3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ପପରେ 10-15 ମିନିଟ ପରେ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିଲେ ତ୍ବଚାରେ ଥିବା କଳାଦାଗ ଓ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ।
4. ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ମସୃଣ କରି ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ । ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ 15 ମିନିଟ ପରେ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଖରାରେ ତ୍ବଚା ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ତାହାକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ ।
5. ଟମାଟୋକୁ ଅଧା କାଟି ଏଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ବଚା ଓ ବେକରେ ହାଲୁକା ହାତରେ ମସାଜ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାରୁ ମୃତ କୋଷିକାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏପରି କରିଲେ ତ୍ବତାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମକ ଆସିଥାଏ ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)

