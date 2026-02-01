ତ୍ବଚାରେ ପାର୍ଲର ପରି ଚମକ ଦେବ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ
ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ତ୍ବଚାର ଚମକ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ ।
Published : February 1, 2026 at 9:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟମାଟୋ ଏକ ସୁପରଫୁଡ଼ ଭାବେ ଖୁବ ପରିଚିତ । ଏହା ସୁପରଫୁଡ଼ ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତ୍ବଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ । ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏହା ତ୍ବଚାର ଚମକ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ।
ଟମାଟୋରେ ଥିବା ଏସିଡ଼ ତ୍ବଚାର ରୋମଛିଦ୍ରକୁ ଖୋଲିବାରେ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ତ୍ବଚାର କୋଶିକାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଥିବା ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ ସହାୟକ ଅଟେ । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତାଭରା ଜୀବନରେ ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ରସରୁ ପ୍ୟାକ ତିଆରି କରିବା ଖୁବ ସହଜ ଅଟେ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ବତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ନେଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
|2. ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ଟମାଟୋର ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦହି ମିଶାଇ, ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇନିଅନ୍ତୁ । 15 ମିନିଟ ପରେ ହାଲୁକା ଗରମ ପାଣିରେ ତ୍ବଚାକୁ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାରେ ବ୍ରଣକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
|3. 2-3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ପପରେ 10-15 ମିନିଟ ପରେ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିଲେ ତ୍ବଚାରେ ଥିବା କଳାଦାଗ ଓ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ।
|4. ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ମସୃଣ କରି ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ । ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ 15 ମିନିଟ ପରେ ଧୋଇନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମରାମତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଖରାରେ ତ୍ବଚା ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ତାହାକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ ।
|5. ଟମାଟୋକୁ ଅଧା କାଟି ଏଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ବଚା ଓ ବେକରେ ହାଲୁକା ହାତରେ ମସାଜ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ତ୍ବଚାରୁ ମୃତ କୋଷିକାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏପରି କରିଲେ ତ୍ବତାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମକ ଆସିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)