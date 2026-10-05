ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଫଳ, ବଦଳି ଯିବ ସ୍ବାଦ !
ପନିପରିବା ଓ ଫଳକୁ ସତେଜ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଉ । ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ
Published : October 5, 2026 at 3:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପନିପରିବା, ଫଳ ସତେଜ ରଖିବା ବା ନଷ୍ଟ ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଉ । କାରଣ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା କାରଣରୁ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ସବୁ ପରିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସେସବୁର ସ୍ବାଦ, ପୋଷଣ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଫଳ, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ।
କଦଳୀ:
ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ଆସେ କଦଳୀ । ଫ୍ରିଜରେ କଦଳୀ ରଖିଲେ କଳା ପଡିଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ନରଖିବା ଭଲ । କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିଲା ଥାଏ, ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିହେବ ।
ତରଭୁଜ:
ତରଭୁଜକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତରଭୁଜକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ । ତେଣୁ ଫ୍ରିଜରେ ତରଭୁଜକୁ ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ଅମୃତଭଣ୍ଡା:
ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଏହାର ସ୍ବାଦ ବଦଳି ଯାଏ । ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚେ । ଫଳରେ ଏହାର ସ୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ତେଣୁ ଫ୍ରିଜରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଲିଚୁ:
ଖରା ଦିନରେ ମିଳୁଥିବା ଲିଚୁ କୋଳିର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କେତେ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲିଚୁ ବାହାରୁ ସତେଜ ଦେଖାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଚୁକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ତାହାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ସପୁରୀ:
ସପୁରୀକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ୍ ଏହାର ସ୍ବାଦ ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ଫ୍ରିଜରେ ସପୁରୀକୁ ରଖିଲେ ଏହା ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଏହାର ସ୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ବାଦ ବଜାୟ ରହିଥାଏ । ଯଦି ସପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚି ଯାଇଛି, ତାହାଲେ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ଦିନ ରଖିପାରିବେ ।
ଆମ୍ବ:
ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ପାଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ସ୍ବାଦ ବଦଳିପାରେ । ଏଥିସହ ଏଥିରେ କଳାଦାଗ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ଏବୋକେଡୋ:
ଏବୋକେଡୋକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଭିତରର ଅଂଶ ଟାଣ ହୋଇପାରେ, ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ । କଞ୍ଚା ଥିବା ଏବୋକେଡୋକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପାଚିଗଲା ପରେ ରଖିପାରିବେ ।
କମଳା:
ଫ୍ରିଜରେ କମଳାକୁ ରଖିଲେ ଏହାର ରସ ଶୁଖି ଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାର ସ୍ବାଦ ଓ ସତେଜ ବଜାୟ ରହିବ । ଖଟା ଲାଗିପାରେ ।
ସେଉ:
ଫ୍ରିଜର ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସେଉର ରଙ୍ଗ ଫିକା ହୋଇପାରେ ।ଏହାର ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ । ଫ୍ରିଜରେ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥର ଗନ୍ଧକୁ ସେଉ ଅବଶୋଷିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ବାଦ ବଦଳିପାରେ ।
ପିଚ୍:
ପିଚ୍କୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ତାହାର ସ୍ବାଦ ବଜାୟ ରହେ । ଏହାର ସ୍ବାଦ ବି ବଢିଯାଏ ।
ଜାମୁ କୋଳି:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଜାମୁକୋଳିକୁ ସର୍ବଦା ତାଜା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇପାରେ ।
ବରକୋଳି:
ବରକୋଳିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସହଜରେ ପାଚିନଥାଏ । ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।