ଏହି 4ଟି କାରଣରୁ ବଢିଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମ୍ଭାବନା, ଅଣଦେଖା କଲେ ବଢେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି ।

These 4 signs increases Stroke possibility in humans ignoring them can be fatal
ଏହି 4ଟି କାରଣରୁ ବଢିଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମ୍ଭାବନା, ଅଣଦେଖା କରିଲେ ବଢେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 26, 2026 at 5:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଉଦାସୀନଭରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ...

ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କିପରି ହୁଏ ?

ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେବେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିରା ଉପରେ ଚାପ ବଢିଯାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଶିରା ଫାଟିଯାଏ । ଏପରି ହେଲେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଜିକାଲିର ପିଢି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇପଡିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସି କିଛି ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ । ସମୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଡେରିରେ ଉଠିବା ସହିତ ଜଲଦି ଜଲଦି ନିଜ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ସମୟ ହୋଇନଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଫସିରହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପଙ୍ଗୁ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା 4ଟି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ।

  • ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ:

NHS. UKର ଏକ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ । ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତନଳୀ ସଂଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହାମରେଜିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ରକ୍ତଚାପ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତରାଳରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ୍ ।

  • ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ:

ସାରା ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସଠିକ ସମୟ ନ ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ତୈଳୀୟ ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପରିମାଣ ବହୁ ଅଧିକା ରହିଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧମନୀରେ ମେଦ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଏପରି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସଠିକ ନିଦ୍ରା ନ ନେବା ଓ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଦେଇଥାଏ ।

  • ଧୂମପାନ ଓ ସିଗାରେଟ:

ଆଜିକାଲି ବହୁଲୋକ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ପିଲା ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ସିଗାରେଟର ଧୂଆ ଶରୀରର ରକ୍ତନଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତକୁ ଗାଢା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

  • ଷ୍ଟ୍ରେସ୍:

ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ହର୍ମୋନର ସ୍ତର ବଢିଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରକ୍ତଚାପ ଓ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପରେ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ:

  • ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ
  • ପରିବାରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ ଥିଲେ
  • ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବେଶି ସମୟ ରହିଲେ
  • ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)

