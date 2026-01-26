ଏହି 4ଟି କାରଣରୁ ବଢିଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମ୍ଭାବନା, ଅଣଦେଖା କଲେ ବଢେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି ।
Published : January 26, 2026 at 5:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଉଦାସୀନଭରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ...
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କିପରି ହୁଏ ?
ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେବେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିରା ଉପରେ ଚାପ ବଢିଯାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଶିରା ଫାଟିଯାଏ । ଏପରି ହେଲେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ ।
ଆଜିକାଲିର ପିଢି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇପଡିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସି କିଛି ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ । ସମୟ ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ଡେରିରେ ଉଠିବା ସହିତ ଜଲଦି ଜଲଦି ନିଜ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ସମୟ ହୋଇନଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଫସିରହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପଙ୍ଗୁ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା 4ଟି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ ।
- ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ:
NHS. UKର ଏକ ୱେବସାଇଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ । ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତନଳୀ ସଂଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହାମରେଜିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ରକ୍ତଚାପ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତରାଳରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ୍ ।
- ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ:
ସାରା ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସଠିକ ସମୟ ନ ଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ତୈଳୀୟ ଓ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପରିମାଣ ବହୁ ଅଧିକା ରହିଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧମନୀରେ ମେଦ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଏପରି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସଠିକ ନିଦ୍ରା ନ ନେବା ଓ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଦେଇଥାଏ ।
- ଧୂମପାନ ଓ ସିଗାରେଟ:
ଆଜିକାଲି ବହୁଲୋକ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ପିଲା ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଚିନ୍ତା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ସିଗାରେଟର ଧୂଆ ଶରୀରର ରକ୍ତନଳୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତକୁ ଗାଢା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
- ଷ୍ଟ୍ରେସ୍:
ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ହର୍ମୋନର ସ୍ତର ବଢିଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରକ୍ତଚାପ ଓ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପରେ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ:
- ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ
- ପରିବାରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗରୁ ଥିଲେ
- ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବେଶି ସମୟ ରହିଲେ
- ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)