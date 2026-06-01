ଖରା ଦିନେ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିବ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚମକଦାର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଏବଂ ମହୁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପଢନ୍ତୁ...
Published : June 1, 2026 at 1:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖରାଦିନରେ ଆମ ସଭିଁଙ୍କର ତ୍ବଚା ଶୁଷ୍କ ଓ ରୁଖ ହୋଇପଡେ । ଖରା ଦିନରେ ଗରମ, ଝାଳ ଓ ଧୂଳିକଣାପାଇଁ ତ୍ବଚା ନିର୍ଜୀବ ଓ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡେ । ଏହି ସମୟରେ ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଓ ମହୁର ମିଶ୍ରଣ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଓ ମହୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖିବ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳୀୟଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ । ମହୁ ତ୍ବଚାକୁ ଆବଶ୍ୟ ଜଳୀୟଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ-ମହୁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଖବରରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ-ମହୁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- ସତେଜ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ-2ଟା
- ମହୁ- 1 ଚାମଚ
- ଦହି- 1 ଚାମଚ
ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
- ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗୁଡିକୁ ଚକଟି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।
- ଏଥିରେ ମହୁ ଓ ଦହି ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣରେ ମିଶାନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଅତ୍ଯଧିକ ଗାଢା ହୋଇଯାଏ, ଏଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ ।
କିପରି ଲଗାଇବେ?
- ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକକୁ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁହଁକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ ।
- ମୁହଁ ଓ ବେକରେ ଭଲ ଭାବେ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁହଁରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
କଣ ଲାଭ ମିଳେ?
- ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଓ ମହୁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ତ୍ବଚାକୁ ସତେଜ ଓ ନରମ କରିଥାଏ
- ମୁହଁ ତଥା ତ୍ବଚାର ଶୁଷ୍କତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ
- ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ତ୍ବଚା ନରମ, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଓ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିଥାଏ
ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ, ଚେବେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ । ଯଦି ପୋଡିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)