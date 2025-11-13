ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର; କାହା ଉପରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି ଛାଡ଼ି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଆଧାର କରି ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ ବା ଗୋଚର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ (ରବିବାର) ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁଳା ରାଶି ଛାଡି଼ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବିଛା ରାଶିର ଆଧିପତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚରକୁ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି । ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1.44 ମିନିଟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି ଛାଡ଼ି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ପୂର୍ବରୁ ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆଗାମୀ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ତେବେ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବୃଷ:
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରେ ଗୋଚର ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବା ସହିତ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ପ୍ରତିକାର: ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦଭରା ହେବ । ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ । ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ । ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ।
ପ୍ରତିକାର: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ:
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ।
ସିଂହ:
ବିଚ୍ଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଏହି ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
ପ୍ରତିକାର: ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଘାସ ବା ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କନ୍ୟା:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଛାତି ଟାଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତିକାର: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ମାତ୍ର ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବିଛା:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଘଟୁଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣ ଅହଂକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ହେବା ସହିତ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଶତ୍ରୁମାନେ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ । ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ପ୍ରତିକାର: ଗାୟତ୍ରୀ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମକର:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । କାମ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତିକାର: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ । ସଦୟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବା ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମୀନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବଜାୟ ରଖିବ । ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରତିକାର: ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗହମ ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।