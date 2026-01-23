ଫେବୃଆରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗ; ଏହି 4 ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଧନବର୍ଷା !
ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ । 4 ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
Published : January 23, 2026 at 6:33 PM IST
Surya Mangal Conjunction ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂଯୋଗ ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଶକ୍ତିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳ ସାହସ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ । ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସଂଯୋଗ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ।
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ ।
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳ ସଂଯୋଗ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଡିଲ୍ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ । ପରିବାରରେ ହସଖୁସି ରହିବ ।
ସିଂହ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳ ସଂଯୋଗ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା:
ସୂର୍ଯ୍ୟ-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
