କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର, 12ଟି ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
13 ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶି ଛାଡି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : February 14, 2026 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 12 ଥର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର 12ଟି ଯାକ ରାଶି ଉପରେ, କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶି ଛାଡି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ ତ ଆଉ କେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ । ଗତକାଲି (ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ), ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ତଥାପି, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ।
ମେଷ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବୃଷ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ:
କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପରିବହନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାର ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ବଢ଼ିପାରେ । ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପସମ ମିଳିବ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସିଂହ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ଏହି ଗମନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କନ୍ୟା:
ଆଗାମୀ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ମଜବୁତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ନାହିଁ ।
ଉପାୟ: ଗାୟତ୍ରୀ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ମାସେ ଯାଏଁ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଭଲ ଆୟ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଆୟର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ; ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବିଛା:
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଶୁଭ ହେବ ।
ଧନୁ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମକର:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶି ଛାଡି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଗୋଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସୌମ୍ୟ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ।
ମୀନ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ସତର୍କତାର ଅଭାବରୁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।