ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୧୫ ଜୁନ୍ରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ !
ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ୧୨:୫୮ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।ଏହି ଗୋଚର ଚାରିଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ ।
Published : June 10, 2026 at 2:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ୧୨:୫୮ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବୃଷ ରାଶି ଛାଡି ବୁଧଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘଟଣା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ "ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମାସ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସଂଯୋଗ "ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ" ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗୋଚର ଚାରିଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ ।
କ୍ୟାରିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚାରିଟି ରାଶି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ
ମେଷ:
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ (MNC)ରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏକ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସହଜ କରିବ ।
ମିଥୁନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିବ । କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ।
ସିଂହ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସିଂହ ରାଶିର ଶାସକ । ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଗୃହକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ । ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା:
ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଦଶମ ଘରେ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିପାରେ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ପ୍ରଫେସନାଲ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉପାୟ:
ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ଏହି ଗୋଚର ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜୁନ 8ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କଠିନ ସମୟ, ଏହି 3 ରାଶି ସତର୍କ !
କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି; ୬ ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)