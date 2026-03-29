ରାଶିଫଳ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର କେମିତି କଟିବ ?
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ରବିବାର, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 29, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଅଫିସରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । କେବଳ ଆପଣ କ’ଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଦିନଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କଟିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ତଥାପି, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । ତେଣୁ, ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନୀ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲାଭ ପାଇବେ । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ମକର: ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାଦାର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ଘରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ।
ମୀନ: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେ ଅଫିସରେ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ, ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।