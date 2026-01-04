ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ହେବ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 04 ତାରିଖ, ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 4, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ରବିବାର, ଜାନୁଆରୀ 4, 2026ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ଅଭାବରୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସହଭାଗୀତା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ; ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ଅଟେ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ । ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇ ପାରେ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ସକାଳ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଦିନ ବିତାଇବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ସକାଳ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଣିବ । ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ । ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ । ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ତରତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘର, ଅଫିସ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ । ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କ୍ରୋଧ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଚରଣ ନକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଅପରାହ୍ନ ସାବଧାନତାର ସହ ବିତାଇବେ । ଯାନର ସୁବିଧା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସେମାନେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ନୁହେଁ । ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଯୁକ୍ତିତର୍କ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।