ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ; 12ଟି ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ରାଶି ଛାଡ଼ି ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପ୍ରତି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ବିଛା ରାଶି ଛାଡି ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସେହିପରି କିଛି ରାଶିଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ:
ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରଗତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବୃଷ:
ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଲାଭ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: କୁଙ୍କମକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ନିବେଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରେ, ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ, ମାତ୍ର ଆପଣ କିଛି ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବିଛା:
ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ । ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଉପାୟ: ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ।
ଧନୁ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଏହା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ କିଛି ଅହଂକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଲ ହେବ।
ମକର:
ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡାଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ:
ଧନୁ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହେବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗମନ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗହମ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
