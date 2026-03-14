ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; 7 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆରମ୍ଭ !
Published : March 14, 2026 at 4:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ (ରବିବାର) ରାତି 1:08 ମିନିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଛାଡି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ । ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଖରମାସର ଆରମ୍ଭକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । ଏହି ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଗୋଚର 7ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ସେହି ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ।
ବୃଷ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ମିଥୁନ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହେବ ।
କର୍କଟ:
ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥାମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ । ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଛା:
ଏହି ସମୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଦାୟକ ହେବ । ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାଠାକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ।
ଧନୁ:
ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ । ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ:
ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ ।
ମୀନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)