Surya Gochar 2026: ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏବେ ଏହା ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Published : August 16, 2026 at 8:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ) ସୋମବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶି ଛାଡ଼ି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ମେଷ:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଆଗାମୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖଦ ଏବଂ ସହାୟକ ହେବ । ଯଦି ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବରେ, ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଗତି ପାଇପାରେ, ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତି ରବିବାର, ଜଣେ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଲମ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଜମି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ । ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ତଥାପି, ଜମି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ତରବରତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।
ଉପାୟ: ରବିବାର ଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ମିଥୁନ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆଗାମୀ ସମୟ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆଣିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୟାସରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆଗାମୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଉପାୟ: ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେ ବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣିବେ । ପଦୋନ୍ନତି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ । ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଅହଂକାରୀ କିମ୍ବା ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ପରିବହନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉଭୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ଉପାୟ: ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ଜଣେ ମେଧାବୀ କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ: ଆୟ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ । ଯେଉଁମାନେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡିତ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଦେଖିବେ । କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପରିବାର ସମର୍ଥନ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଖୋଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଆଣିବ । ବୈବାହିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ । ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । କିଛି କ୍ୟାରିଅର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିସନ୍ଦେହରେ ଉପୁଜିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ସହିତ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ । ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଉପାୟ: ରବିବାର ଦିନ, ଜଣେ ଅସହାୟ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ, ଅନେକ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ।
ଉପାୟ: ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସହାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉଭୟ ଆଣିବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ, ଏବଂ ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ପିତା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରକ ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତି ରବିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିମ୍ବା ଶ୍ରମ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିବ । ବୈବାହିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏକ ବଜେଟ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଉପାୟ: ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଆୟର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଅଲଗା ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା କଠୋର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ସହଭାଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ଉପାୟ: ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲ୍ ବିନା କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ରହିବା, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ । ପେଟ ଏବଂ ପାଚନଜନିତ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏହି ଗମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହାଲୁକା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)