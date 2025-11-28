ETV Bharat / lifestyle

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ଆଚାର ରଖୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଏସବୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା

ଆଚାରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଆଚାରରେ ମିଶିଯାଏ । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ।

Pickle Not storage in Plastic Jar
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ କାହିଁକି ଆଚାର ରଖିବା ମନା (Getty)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଚାର ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ ଆବେଗ । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ । ଆଚାର ବିନା ଯେମିତି ଖାଇବା ଅଧୁରା ଲାଗେ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖରା ଦିନରେ ଆଚାର କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି । ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ, ଲଙ୍କା, ଅଳାଁ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର ତିଆରି ହୁଏ । ଆଗରୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆଚାରକୁ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ । ଫଳରେ ଆଚାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ କ୍ରମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ଆଚାରକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆଚାର ରଖିବା ଭଲ ନା ଖରାପ ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ରଖନ୍ତୁନି ଆଚାର:

ତେବେ ଆଚାର କିପରି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ସଠିକ୍‌ ଭାବେ ଏହାକୁ ସାଇତି ନରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଥିସହ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ । କିଛି କିଛି ଲୋକେ ଆଚାରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି । କାରଣରୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ । ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବା ଜାରରେ ସାଇତିବେନି ଆଚାର ।

ୱେଲନେସ କୋଚ୍‌ ମୟୂର କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ଆଚାର ସାଇତିବା ଭଲ ନୁହେଁ । କାରଣ ଆଚାର ଏସିଡିକ୍‌ ଓ ଖଟା ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଆଚାରକୁ ସାଇତି ରଖୁ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଧିରେ ଧିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଆଚାର ସହ ମିଶିଯାଏ । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।’

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆଚାର ରଖିବା କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ?

ସାଧାରଣତଃ ଆଚାର ଲେମ୍ବୁରେ ତିଆରି ହୁଏ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଏସିଡିକ୍‌ ଥିବା ତତ୍ତ୍ବ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ । ସମୟ କ୍ରମେ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯେଉଁଥିରୁ ବିପିଏ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଏହି କେମିକାଲ ପ୍ରବେଶ କରେ ହରମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡିଯାଏ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ । ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟେଲନେସ ଷ୍ଟିଲ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂର ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଙ୍ଗ ଓ ଗନ୍ଧ ମିଶିଯାଏ:

ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ଆଚାର ରଖିବା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରଙ୍ଗ ଓ ଗନ୍ଧ ଆଚାରରେ ମିଶିଯାଏ । ଫଳରେ ଆଚାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।

Disclaimer: ଏହା କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଇଟିଭି ଭାରତ ଏସବୁକୁ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ।

