ETV Bharat / lifestyle

ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ବର୍ଷିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ସୋମବାର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ସହିତ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ।

Sravana month rare yog constituted this year on Nag Panchami says Astrologer
ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ବର୍ଷିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ (Canva)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ରତମ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30 କିମ୍ବା 31 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା । ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30 (ଗୁରୁବାର)ରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯାହାକି 28 ଅଗଷ୍ଟ (ଶୁକ୍ରବାର) ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଶେଷ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4ଟି ସୋମବାର ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, 2026 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାସ ଅଟେ । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର - ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଦେଖା ଦେବ । ଏହି ଅବସର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ଦିନରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି ।"

ଏପରି ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏହି ମାସ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ।

ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରର ତାଲିକା:

  • ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ)
  • ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ବିଶେଷ ପୂଜା ଦିନ)
  • ତୃତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଏବଂ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭ ସଙ୍ଗମ)
  • ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଶେଷ ସୋମବାର ଉପବାସ)

ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ମହତ୍ତ୍ବ ଓ ପୂଜାବିଧି:
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସଧବା ମହିଳା ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଓ କୁମାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପୂଜା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଧତୁରା, ଫଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ 'ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ' ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ 'ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ'; ଏହି ୫ଟି ରାଶି ସତର୍କ, ହୋଇପାରେ ମହାବିପଦ ସମୟ !

କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୁଧ; ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ !

ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା !

TAGGED:

NAG PANCHAMI SRAVANA SOMBAR
RARE ASTROLOGICAL EVENT
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପୂଜା ବିଧି
ଶ୍ରାବଣ ମାସ 2026
SRAVANA SOMBAR NAG PANCHAMI YOG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.