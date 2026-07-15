ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ବର୍ଷିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ସୋମବାର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ସହିତ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ।
Published : July 15, 2026 at 12:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପବିତ୍ରତମ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30 କିମ୍ବା 31 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା । ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30 (ଗୁରୁବାର)ରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯାହାକି 28 ଅଗଷ୍ଟ (ଶୁକ୍ରବାର) ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଶେଷ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4ଟି ସୋମବାର ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, 2026 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାସ ଅଟେ । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର - ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ଦେଖା ଦେବ । ଏହି ଅବସର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ଦିନରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛି ।"
ଏପରି ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଏବଂ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଏହି ମାସ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରର ତାଲିକା:
- ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ)
- ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ବିଶେଷ ପୂଜା ଦିନ)
- ତୃତୀୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଏବଂ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭ ସଙ୍ଗମ)
- ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର: ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ (ଶେଷ ସୋମବାର ଉପବାସ)
ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ମହତ୍ତ୍ବ ଓ ପୂଜାବିଧି:
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସଧବା ମହିଳା ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଓ କୁମାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପୂଜା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, ଧତୁରା, ଫଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି । ପୂଜା ସମୟରେ 'ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ' ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ।