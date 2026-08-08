ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ; ୩ଟି ରାଶି ପାଇଁ କଠିନ ସମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ !
ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଶେଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟିବ । ତିନୋଟି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
Published : August 8, 2026 at 10:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଶେଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟିବ । ଏହି ଘଟଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ୯:୦୪ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳ ୪:୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ପରାଗ ରାତିରେ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେହେତୁ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୂତକ କାଳ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରାଗ କର୍କଟ ରାଶିରେ ହେବ, ଯାହାର ବୈଶ୍ୱିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ । ବିଶେଷକରି, ତିନୋଟି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରମୁଖ ରାଶି ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:
କର୍କଟ:
ଏହି ରାଶିରେ ଏହି ପରାଗ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ-ଯୁବତାମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ତରବର କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଧନୁ:
ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ କଠୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆଇନଗତ ବିବାଦ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିପାରେ । କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । କାମରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଳମ୍ବ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ତଥାପି, ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ଏହି ଚାପକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ?
ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ । ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ଅଂଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକ ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ୩ଟି ରାଶିର ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା !
ଶନିଙ୍କ 'ସାଢ଼େ ସତୀ'; ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ! କେମିତି କରିବେ ଉପଚାର ?
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)