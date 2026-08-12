ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ; ଉଦୟ ହେବେ ବୃହସ୍ପତି, 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ !
ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ, ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ । ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଦିତ ହେବେ ।
Published : August 12, 2026 at 7:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ମହାକାଶରେ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ, ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଦିତ ହେବେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏଥର, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦୟ ସହିତ, ଆକାଶରେ ଛଅଟି ଗ୍ରହର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟି ରାଶି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି 4ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ:-
ବୃଷ:
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଅର୍ଥଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କର୍କଟ:
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଦାୟକ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ । ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବେ ।
ତୁଳା:
ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି ।
କୁମ୍ଭ:
ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମାମଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଗତି କରିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ସହ ଶେଷ ହେବ ।
ଅନ୍ୟ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନର ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ । ମିଥୁନ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ସିଂହ ରାଶିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କନ୍ୟା ରାଶିର ନିବେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ । ବିଛା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ । ଧନୁ ରାଶିର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ମକର ରାଶିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ । ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ।
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ:
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଏହି ସହଜ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ:
ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ: ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ।
କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା: ଗୁରୁବାର ଦିନ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଚଣା ଡାଲି ମିଶାଇ କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
ଦାନ କରନ୍ତୁ: ଏହି ଦିନ ବୁଟ ଡାଲି, ବେସନ ଲଡୁ, ହଳଦିଆ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ: ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ 'ଓମ୍ ବ୍ରଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନାମଃ' ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ; ୩ଟି ରାଶି ପାଇଁ କଠିନ ସମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ !
ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ୩ଟି ରାଶିର ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)