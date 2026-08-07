ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୋତି ଭଳି ଚମକିବ ଦାନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା କଣ ?
ଏହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅପେକ୍ଷା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିକଙ୍କ ଠାରୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
Published : August 7, 2026 at 5:07 PM IST
ସଫା ଚକ୍ ଚକ୍ ଦାନ୍ତ କିଏ ବା ନଚାହେଁ । ଦାନ୍ତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପଡିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡନ୍ତି । ମୁଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଥାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡିଓ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବେକିଂ ସୋଡା, ହଳଦୀ, ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଜିନିଷ ଲଗାଇ ସଫା କଲେ ତୁରନ୍ତ ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତ ମୋତି ପରି ଚକ୍ଚକ୍ କରିବ । ତେବେ ଏହା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଏପରି ଉପାୟ କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ଦନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଘରୋଇ ଉପାୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିନଥାଏ । ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡେ ।
କାହିଁକି ବଦଳେ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ?
ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ । ଯେପରିକି ଚା’, କଫି, ରେଡ ୱାଇନ, ତମାଖୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ବୟସ ବଢିବା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଅଟେ । ବୟସ ବଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତର ପରସ୍ତ ପତଳା ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ତଳରେ ଥିବା ହଳଦିଆ ପରସ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ରୋଗ, ମେଡିସିନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବାର ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ 2 ମିନିଟ୍ ଉପାୟ ଉପରେ ସହଜରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଏହି ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ:
ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ବେକିଂ ସୋଡା ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉପାୟ ଅଟେ । ଏହା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଉପରସ୍ତରରୁ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏପରିକି କେତେକ ପେଷ୍ଟରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ । କାରଣ ଦାନ୍ତକୁ ପଲିସିଂ କରିବା । ତେବେ ବ୍ରଶକୁ ଜୋର୍ ଜୋର କରିବା ଦ୍ବାରା ଦାନ୍ତରେ ସେନସିଟିବିଟି ବଢିଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ।
ହଳଦୀ:
ସେହିପରି ଦାନ୍ତ ଦାଗ ଛଡାଇବାରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦିଆ ଦାଗ ଛାଡିଥାଏ ।ତେବେ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ମେଡିକାଲ ପ୍ରମାଣ ଏତେଟା ନାହିଁ ।
ଲେମ୍ବୁ:
ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଏସିଡିକ୍ ଜିନିଷ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ଏସବୁ ବହୁତ ଏସିଡିକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତର ବାହାର ପରସ୍ତକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଥରେ ଏହା ଖରାପ ହେଲେ ପୁନଃ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ । ଫଳରେ ଦାନ୍ତରେ ସେନସିଟିବିଟି ବଢିଯାଇଥାଏ ।
ଦାନ୍ତକୁ କିପରି କରିବେ ଧଳା ?
- ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ
- ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିକଙ୍କ ଠାରୁ ସଫା କଲେ ଦାନ୍ତରେ ପୁଣି ଚମକ ଫେରିଆସେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଓଭର ଦି କାଉଣ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ଏବଂ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ । ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିକଙ୍କ ଠାରୁ କରୁଥିଲେ ବେଶୀ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ।
- କଫି, ବ୍ଲାକ ଟି, ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା
- ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ୍
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଅଳକା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ-ପାନୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବା । ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ।