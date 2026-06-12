ଝାଉଁଳି ପଡୁଛି କି ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ? ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ବସ୍ତୁ, ସତେଜ ରହିବ ପତ୍ର
ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଏହା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ଏହି ଇଣ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସତେଜ ରଖିପାରିବେ ...
Published : June 12, 2026 at 2:32 PM IST
SNAKE PLANT , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ଇଣ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗା ଯାଉଛି । ଏହା ଘରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ ଦେବା ସହିତ ବାତାବରଣକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ । ଇଣ୍ଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି 'ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ' । ଏହି ଗଛ 24 ଘଣ୍ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରି ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ବାରା, ମାଟିରେ ପୋଷକ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ଗଛଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ । ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚା' ଏକ ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ଅଟେ । ହେଲେ ବହୁ ଲୋକ ଘରେ ଚା' ତିଆରି କରିବା ପରେ ଚା' ପତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଚା' ପତ୍ରରେ ଥିବା ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମାଟିର ମାନ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଏହାକୁ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କେଲେ ଗଛକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଓ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ ।
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ପ୍ରଥମେ ଚା' ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଚିନି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯେପରି ନ ରହେ । ଏହା ପରେ ଖରାରେ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଶୁଖିବା ପରେ 2-3 ଚାମଚ ପରିମାଣର ଚା ଗୁଣ୍ଡ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚା' ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏହା ମାଟିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଉପକାର:
ଚା' ପତ୍ର ମାଟିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାଟିରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଅଂଶକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଗଛରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ଗଛରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ସ୍ନେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କେବଳ ସାର ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି ଗଛରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦେବା ମଧ୍ୟ ମନା । କାରଣ ଏହି ଗଛକୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତତ୍ ତ୍ସହିତ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ମନା । ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସଠିକ ଭାବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଗଛର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ଝାଉଁଳି ପଡିଛି, ତେବେ ବଳକା ଚା' ପତ୍ରକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି, ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍ନ ଓ ଗଛକୁ ପୋଷଣ ମିଳିବା ଫଳରେ ଗଛ ପୂନର୍ବାର ସତେଜ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠିବ ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)