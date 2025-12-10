ETV Bharat / lifestyle

ଡାର୍କ ସର୍କଲ ହଟାଇବାଠାରୁ ଘର ମହକାଇବା, ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଟି ବ୍ୟାଗ

ଚା ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏଥିରୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଚମକାଇବା ସହିତ ଘରକୁ ମହକାଇ ପାରିବେ ।

ways to use tea bags at home differently
ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 10, 2025 at 5:19 PM IST

Tea Bag Uses ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ରୀନ ଟି କିମ୍ବା ହର୍ବାଲ ଟି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟି' ବ୍ୟାଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଗରମ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ପକାଇ ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରୀନ ଟି କିମ୍ବା ହର୍ବାଲ ଟି'କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଟି' ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ । ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏପରି ଟି ବ୍ୟାଗକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏହାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?

ଆଖିର ଡାର୍କ ସର୍କଲକୁ ବାଏ ବାଏ ..

ଆଜିକାଲି ଆଖିରେ ଡାର୍କ ସର୍କଲ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଏହାଦ୍ବାରା ଆଖିରେ କଳାଦାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବହୃତ ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ଦୈନିକ ଆଖିରେ 15 ମିନିଟ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି କରିଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।


ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (GETTY IMAGES)

ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ:

ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥାଉ । ହେଲେ ବେଳେ ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ । ଫ୍ରିଜରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟି' ବ୍ୟାଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏକ ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ 2ରୁ 3ଟି ବ୍ୟବହୃତ ଟି'ବ୍ୟାଗ ରଖିପାରିବେ ।

କାଚ ଜିନିଷ ସଫା କରିବା:

କେତେକ ଘରେ କାଚ ନିର୍ମିତ ବହୁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ଲାସ କ୍ଲିନର ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାଚକୁ ସଠିକ ଭାବେ ସଫା କରିବା ସହିତ ଏଥିରୁ ଦାଗ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହୃତ ଟି'ବ୍ୟାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା କାଚ ଜିନିଷ ସଫା ଓ ଚମକଦାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ।

ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପଲିସ୍:

ଆପଣ ବ୍ୟବହୃତ ଟି'ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପଲିସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଟି'ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ 2-3 ମିନିଟ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏକ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏକଦମ୍ ନୂଆ ଭଳି ଚକ୍‌ଚକ୍‌ କରିବ ।

ଗଛ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:

ଗଛ ସଠିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ମାଟିରେ ଆପଣ ଟି' ବ୍ୟାଗର ଚା ପତି ମିଶାଇ ପାରିବେ । ଏହା ମାଟିରେ ଭଲ ଖାଦକ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖ କିମ୍ବା ବାଲକୋନି ଗାର୍ଡନରେ ଥିବା ଗଛମାନଙ୍କ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।


ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ (GETTY IMAGES)

କେଶ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର:

ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ଓ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ । ଏଥିପାଇଁ ଟି' ବ୍ୟାଗ ଏକ ସହଜ ସମାଧାନ ଆଣିଥାଏ । ଆପଣ କେଶରେ ସାମ୍ପୂ କରିବା ପରେ ଟି ବ୍ୟାଗ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣକୁ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ । 10 ମିନିଟ ପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ।

ଏୟାର ଫ୍ରେସନର:

ବ୍ୟବହୃତ ଟି' ବ୍ୟାଗରୁ ଘରକୁ ମହକାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର ଫ୍ରେସନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟି' ବ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଶୁଖିବା ପରେ ଏଥିରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ତେଲ ପକାଇ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ । ଏହା ଫଳରେ ଘରେ ଏକ ମନମୋହକ ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳିଯାଇଥାଏ ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TEA BAGS IN HOME REMEDIES
TEA BAG TO REMOVE DARK CIRCLES
TEA BAG HOUSEHOLD TRICKS
ଚା ବ୍ୟାଗ
TEA BAG USES

