ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଦୂର ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟ...

Published : November 9, 2025 at 8:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମହାଦଶା ଥାଏ । ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସାହସ, ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ, ଝଗଡ଼ା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ମଙ୍ଗଳ, କିଭଳି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ଥାଏ ତେବେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।
ମଙ୍ଗଳ କିଏ?
ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ମେଷ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ବର ଅଧିପତି । ଏହାସହ ଉର୍ଜା, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଶକ୍ତି, ସାହସ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଆମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରନ୍ତି । ଏହା କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ କାରକ । ଏହାସହ ସାମରିକ ବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଦଶା:
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଦଶା ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ:
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଦଶାର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି । ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତା, ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ, କୋର୍ଟ ମାମଲା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ଅଶୁଭ ମହାଦଶା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ:-
- ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବୁନ୍ଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପାନ ପତ୍ର: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ପାନ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
- ଦାନ କରନ୍ତୁ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଙ୍କଡ ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଭଜା ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
- ମନ୍ତ୍ର ଜପ: ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
- ରତ୍ନ ପଥର ପିନ୍ଧିବା: ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଙ୍ଗା ମଣି ପଥର ପିନ୍ଧିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, କୌଣସି ମଣିପଥର ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ETV ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ସୂଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ । କୌଣସି ସୂଚନା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।)