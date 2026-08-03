Rashifal: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : August 3, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଦିନଟି ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାର । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଧିକ ଲାଭର ଲୋଭ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଏହି ଦିନ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଘେରି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିତାଇବା ଉଚିତ । ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ସହକର୍ମୀମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବେ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାର । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ତଥାପି, ପାରିବାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିବ । ଚାକିରି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହୋଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ । ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିରାଶା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କେବଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକତା ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ । ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବିବାଦ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସେମାନେ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯେକୌଣସି ତରବର ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଚିନ୍ତାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ । ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ମାଆ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସାର୍ବଜନୀନ ସମାବେଶ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା କ୍ରୋଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଡାନ୍ତୁ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତାର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ।
ମକର: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ନିଜ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ । କାମରେ ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ । ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଦିନକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଆବେଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଡନ୍ତୁ । ଆଜି କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଅବସାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ।