22 ଏପ୍ରିଲରୁ 5 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ ଶନିଦେବ, ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
22 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ 4.49ରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଦିତ ହେବେ । 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୟ ହେବ । ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।
Published : April 8, 2026 at 10:00 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ "ନ୍ୟାୟର ଦେବତା" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଶନିଦେବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବୈଦିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଦୟ ହେବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦୟ ସହିତ, ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 22 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ 4.49ରେ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଦିତ ହେବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନି ଶୃଙ୍ଖଳା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳର କାରକ । ତାଙ୍କର ଉଦୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ "ଆଶୀର୍ବାଦ" ସମୟ ହେବ । ଶନିଙ୍କ ଉଦୟ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।
ବୃଷ:
ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ନୂତନ ଆୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । କ୍ୟାରିୟରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ:
ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମକର:
ଶନିଙ୍କ ଶାସକ ରାଶି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିପାଇବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ ।
ସିଂହ:
ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ :
ଏହି ରାଶିରେ ଶନି ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଦାୟିତ୍ବ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ଭୂମିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦିଓ ଶନିଙ୍କ ଉଦୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ, କିଛି ରାଶିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମେଷ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ । ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)