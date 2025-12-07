୨୦୨୬ରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶନି ସାଢେସାତି ପ୍ରଭାବ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଜାଣନ୍ତୁ
2026 ମସିହାରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ସାଢେସାତି ଓ ମହାଦଶାର ପ୍ରଭାବ ପଢ଼ିବ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : December 7, 2025 at 5:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଙ୍କ ସାଢେସାତି ଏବଂ ମହାଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ତେବେ 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ପରେ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବେ । ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ ସାଢେସାତି ଏବଂ ମହାଦଶାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ସାଢେସାତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ, ତେଣୁ 2026 ମସିହାରେ ମେଷ, ମୀନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ସାଢେସାତିର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ । ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ଶନିଙ୍କ ମହାଦଶାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ସାଢେସାତି ଏବଂ ମହାଦଶାର ପ୍ରଭାବ
ସାଢେସାତି ଏବଂ ମହାଦଶାର ସମୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାଧା ଉପୁଜେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ଏହି ସମୟକୁ ସହଜ କରାଯାଇପାରିବ ।
ମେଷ ରାଶି:
2026 ମସିହାରେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଦେବ ।
ପ୍ରତିକାର:
- ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ
- ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଅଶ୍ବତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ
- ହନୁମାନ ଚଲିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ
- ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ
ମୀନ ରାଶି:
2026 ବର୍ଷ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ବର୍ଷ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାତ୍ର ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗି ରହିପାରେ ।
ପ୍ରତିକାର:
- ଶନିବାର ଦିନ ଚୋପାଲଗା ବିରି ଦାନ କରନ୍ତୁ
- ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ
- ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚପଲ, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ
କୁମ୍ଭ ରାଶି :
2026 ମସିହାରେ ବିଗତ ବର୍ଷର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସାଢେସାତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସଙ୍କେତ ରହିଛି । ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ପ୍ରତିକାର:
- ଶନିବାର ଦିନ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ।
- ପାଖରେ କିଛି ଛୋଟ ଲୁହା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ।
- କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି:
ଶନିଙ୍କ ମହାଦଶା ପ୍ରଭାବରେ ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଭାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରତିକାର:
ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ଶନିବାର ଦିନ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବୈଜ୍ୟଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)