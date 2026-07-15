ଶନିଙ୍କ 'ସାଢ଼େ ସତୀ'; ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ! କେମିତି କରିବେ ଉପଚାର ?
ଶନିଙ୍କ 'ସାଢ଼େ ସତୀ' ଓ 'ଧୈୟା' ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେବେ ଶନିଦେବ ଓଲଟା ଚଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ।
Published : July 15, 2026 at 7:55 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମଫଳର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଶନିଙ୍କ 'ସାଢ଼େ ସତୀ' ଓ 'ଧୈୟା' ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ, ଏହି ସମୟ କେବଳ କଷ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆଣିଥାଏ । ତଥାପି, ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ । ଯଦି ଶନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସାଢ଼େ ସତୀର ସାଢ଼େ ସାତ ବର୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଏହି ବିଷୟରେ ETV ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶନିଦେବ ବିନା କାରଣ କେବେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି । ସାଢ଼େ ସତୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ 'ସୁଧାର କାଳ', ଆତ୍ମ-ସୁଧାରର ସମୟ । ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ରାଶି (ମକର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ)ରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶୁଭ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଢ଼େ ସତୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି, ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧନ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ।"
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଓଲଟା ଚଳନ କିମ୍ବା ଗୋଚରରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାଢ଼େ ସତୀ ସମୟରେ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା, ଏକ ନୂତନ ଘର, ଏକ ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଶନିଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
୨୦୨୬ ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସାଢ଼େ ସତୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ତିନୋଟି ରାଶି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସତୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶନିଙ୍କ ଧୈୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏହି ରାଶି ଶନିଙ୍କ ଗୋଚରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ:
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 'ସାଢ଼େ ସତୀ' ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କିଛି ଚାପ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାଢେ ସତୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ, କାରଣ ଶନି ଏହି ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 'ସାଢ଼େ ସତୀ' ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତଥାପି, ଅସାବଧାନତା ଏଡାଇବା ଉଚିତ ।
ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ (ଶନି ଧୈୟା )
2026 ମସିହାରେ, ସିଂହ ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କ ଧୈୟ୍ୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ । ଏହି ସମୟ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ମହାନ ସଫଳତା ଆଣିବ ।
ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପଚାର:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ :
- ଗରିବ, ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ।
- ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରି ଡାଲି, କଳା ରାଶି, ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା କଳା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ବତ୍ଥ ଗଛ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
- ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, 'ଓମ୍ ଶାମ୍ ଶନିଚାର୍ୟାୟ ନମଃ'' ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମାଳା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ 'ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ'; ଏହି ୫ଟି ରାଶି ସତର୍କ, ହୋଇପାରେ ମହାବିପଦ ସମୟ !
କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୁଧ; ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)