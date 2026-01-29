ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ; ୪ ରାଶି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସମୟ, ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା !
ଶନିଦେବ 21 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।
Saturn Transit ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କର୍ମଫଳ ଦାତା ତଥା ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନି ଦେବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଶନିଦେବ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର କରିବେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗଭୀର ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନି ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତି । ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ କେଉଁ ସେହି 4ଟି ରାଶି ଜାଣନ୍ତୁ ...
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବିଶେଷକରି, ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ:
ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା:
ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ତୁଳା ରାଶିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର କରିବା କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚୁପ ରହିଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ବଡ଼ମାନଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ । ଘରେ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିପାରେ । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ବାହାକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ ।
ପ୍ରତିକାର:
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶନିଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି 4 ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଛାୟା ଦାନ କରିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ ।
ଛାୟା ଦାନ କଣ:
ଛାୟା ଦାନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଶନି ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଚାର । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଲ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ପରେ ତେଲ ସହିତ ପାତ୍ରଟିକୁ ଜଣେ ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ । ବିଶେଷତଃ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏହି ଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ହୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।
