ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରବେଶ; କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?

27 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଦାତା ଶନିଦେବ । 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ।

Shani Nakshatra Parivartan 2026
ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 7:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମାନବ ଜୀବନ, ​​କ୍ୟାରିଅର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଦାତା ଶନିଦେବ ମଙ୍ଗଳବାର (20 ଜାନୁଆରୀ)ରେ ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଗୋଚର ବିଶେଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ । ଶନି ଗ୍ରହ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଏଠାରେ 20 ଜାନୁଆରୀରୁ 17 ମେ' 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟ ଅନେକ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରେ ।

ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ:

ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ହେଉଛି 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 26ତମ ନକ୍ଷତ୍ର । ଯାହା ମୀନ ରାଶିର 3°20′ରୁ 16°40′ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ । ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଧର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଜୀବନରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଜ୍ୟାତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା କ୍ୟାରିଅର ଗଠନ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ସମୟ ହେବ ।

12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ

ମେଷ:

ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେବ । କାମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ତରବରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଏପ୍ରିଲ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ ।

ବୃଷ:

ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର କ୍ୟାରିଅର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେବ ।

ମିଥୁନ:

ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ ।

କର୍କଟ:

କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ନିଦ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ସିଂହ:

ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି ।

କନ୍ୟା:

ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ତୁଳା:

ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ ।

ବିଛା:

ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ଲେଷଣର ସମୟ ହେବ । ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ମିଳୁଛି । ଧ୍ୟାନ, ସାଧନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଧନୁ:

ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଜୀବନର ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବ । କ୍ୟାରିୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେବ । ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ମକର:

ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିବ । ଅତୀତର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ । କ୍ୟାରିୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

କୁମ୍ଭ:

ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।

ମୀନ:

ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ ।

Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

