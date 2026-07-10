ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ 'ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ'; ଏହି ୫ଟି ରାଶି ସତର୍କ, ହୋଇପାରେ ମହାବିପଦ ସମୟ !
ଜୁଲାଇ 13ରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଥର ଆକାଶରେ "ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
Published : July 10, 2026 at 4:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇ 13ରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଥର ଆକାଶରେ "ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଅଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ (ପ୍ରାୟ 150 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ) ଅବସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ 13 ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6.23ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାତି 10.13ରେ ଘଟିବ । ଏହି "ଦ୍ୱୈତ ବିପଦ" ଯୋଗୁଁ, ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହି 5ଟି ରାଶିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ମେଷ:
ଏହି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
ସିଂହ:
ଏହି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା:
ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅଜଣା ଭୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାମ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହା ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପେଟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ।
ବିଛା:
ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ । କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ:
ହଠାତ୍, ବଡ଼, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ । ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
କଣ କରିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ ନାହିଁ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ, ଏହି ଦିନ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ନିବେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ରାଶି ଅନୁସାରେ ଉପଚାର:
ମେଷ: ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ବୁଧବାର ଦିନ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: 'ॐ ଶମ୍ ଶନିଚାର୍ୟାୟ ନମଃ' ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୁଧ; ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ !
ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)