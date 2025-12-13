90 ଦିନ ପାଇଁ ଚିନିକୁ କରନ୍ତୁ ନା' ଦେଖିବେ ଶରୀରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଯଦି ଆପଣ ମାତ୍ର 90 ଦିନ ପାଇଁ ଚିନି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ? ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 13, 2025 at 1:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ରିଫାଇନ୍ ଚିନିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଚିନିକୁ ଧଳା ଜହର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ସେବନ କରିଲେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦାୟ କ୍ୟାଲୋରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆକ୍ଟିଭିଟିର ପରିମାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ କୌଣସି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ନଥାଏ । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବଢିବା ସହିତ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ପ୍ରକୃତି ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଆହୁରି ଜଟିଳ କରାଯାଇଛି । ଆଜିକାଲି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋସେଡ୍ ଅଟନ୍ତି । ଚିନି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ।
ଚିନି ଶ୍ବେତସାରର ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ । ହେଲେ ଏହାର ରିଫାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ କେମିକାଲ ମିଶିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମର ଶରୀରକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶର୍କରା ମିଳିଥାଏ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ସେବନ କରିବା ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ହେଲେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଚିନି ଖାଇବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ଚିନି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ କଣ ହୁଏ?
ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସୌରଭ ସେଠୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିନି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଚିଡଚିଡ଼ା ଲାଗିବା ଏବଂ ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ଏହାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ୍ସପର୍ଟ କୁହନ୍ତି, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଚିନିରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ 21 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଏହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ 66 ଦିନର ସମୟ ଲାଗେ । ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ଅଟେ । ଯାହା କିଛି ଦିନରୁ ନେଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶକ୍ତି ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ହୋଇଯାଏ ।
90 ଦିନ ବିନା ଚିନିରେ ରହିବା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ?
90 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ବିନା ଚିନିରେ ରହିବା ପରେ ଶରୀରରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଇନସୁଲିନ ସେନସିଟିଭିଟି ବଢିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସ୍ରୋତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଶରୀରରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ କରିଥାଏ । ତ୍ବଚା ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ ।
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛା ହେବା ସହିତ, ମୁଡ୍ ସ୍ବିଂ କିମ୍ବା ହାଲିଆ ଲାଗିପାରେ । ମାତ୍ର ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଦ୍ବିତୀୟ ତଥା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ହଜମପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଭଲଭାବେ ନିଦ ଆସିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ତ୍ବଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଇନସୁଲିନ ସ୍ତର ସ୍ବାଭାବିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରୁ ଫ୍ୟାଟ କମ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ପରେ ମିଠା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ଖୁବ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ