୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଚମକେ ଭାଗ୍ୟ; ମିଳେ ସଫଳତା, ହୁଏ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ !
୩ଟି ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ।
Published : June 27, 2026 at 8:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କିଛି ଲୋକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ୩ଟି ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ୩୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶନି ଏବଂ ପ୍ଲୁଟୋ ଭଳି ଗ୍ରହଙ୍କ ଧୀର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ତିନିଟି ରାଶି 'ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ' ହୁଅନ୍ତି । ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଜବୁତ କରେ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆଣିଥାଏ ।"
କେଉଁ ତିନିଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଚମକେ ?
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ରହସ୍ୟମୟ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରେୟ ନିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ବିକଶିତ ହୁଏ । ଏହି ବୟସ ପରେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିର ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଦାତା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ, ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସୁନାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିକେ ନିରାଶ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ଲୋକମାନେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ:
ମକର ରାଶି ପରି, କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ, ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଚମକି ଉଠିଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି; ୬ ରାଶିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)