ETV Bharat / lifestyle

ରାଶିଫଳ: ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି

ଆଜି ମେ' 16 ତାରିଖ ଶନିବାର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 6:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat
Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାର ଭାବନା ରହିବ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନ ହୋଇପାରେ; ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଶୀଘ୍ରତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତିକ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ। କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସଫଳ ସମାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆପଣ ଆଜି କ୍ରୋଧର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପରିହାର କରି। ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୌଣସି ମତଭେଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜଳ କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିୟମ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ଉପଭୋଗ, ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା କିମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରଖିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି; ତେଣୁ, ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ହତାଶା ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନୀରବ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାଦ କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ; ଏହି ସମୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହତାଶାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ; ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆଜି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମ ଉପରେ କଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆଦର କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ।

Savitri Vrat Horoscope
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରନ୍ତି।

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE
HOROSCOPE
SABITRI VRAT RASHIFAL
ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ରାଶିଫଳ
AJIRA RASHIFALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.