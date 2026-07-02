ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା !
ଆଜି (୨ ଜୁଲାଇ) ସକାଳ ୦୮:୨୨ ସମୟରେ, ଶନିଦେବ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସବୁ ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
Published : July 2, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କର୍ମର ଦାତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଭଳି, ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି (୨ ଜୁଲାଇ) ସକାଳ ୦୮:୨୨ ସମୟରେ, ଶନିଦେବ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି । ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାତକକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଫଳତା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ହରାଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ ।
ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ:-
ମେଷ: ଶିନଦେବଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେଷ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରି ବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ । ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବୃଷ: ଶିନଦେବଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସମୟ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ଗୋଚର ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି, ଆଇନଗତ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଋଣ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଚମକେ ଭାଗ୍ୟ; ମିଳେ ସଫଳତା, ହୁଏ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)