ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ୩ଟି ରାଶିର ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା !
ଜୁଲାଇ 27 ଠାରୁ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ବିପରୀତ ଗତି କରିବେ । ଶନିଙ୍କ ଏହି ଓଲଟା ସ୍ଥିତି ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, 3ଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ ।
Published : July 17, 2026 at 11:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଶନିଦେବ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ 27 ଠାରୁ ଶନିଦେବ ମୀନ ରାଶିରେ ପଛକୁ (ବିପରୀତ ଗତି) ଯିବେ । ଶନିଙ୍କ ଏହି ଓଲଟା ସ୍ଥିତି ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । 138 ଦିନର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ରହିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, "ଓଲଟା ଚଳନ"ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ପଛକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶନିଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ଭୟର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଅତୀତର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଏହା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ମାତ୍ର 3ଟି ରାଶିକୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମେଷ: ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ବ୍ୟାହତ କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ, ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବିନା ଚୁକ୍ତିନାମରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପଛକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ । ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏବଂ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । କାମରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି । ଶନିଦେବଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ ।
ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ?
- ଟଙ୍କା ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ନିବେଶ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଚାର:
ଶନିଦେବଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଶନିବାର ଅଶ୍ବତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ 'ଓମ୍ ଶାମ୍ ଶନିଚାର୍ୟାୟ ନମଃ'ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର, କଳା ଉରଦ ଡାଲ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶନିଙ୍କ 'ସାଢ଼େ ସତୀ'; ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ! କେମିତି କରିବେ ଉପଚାର ?
ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ 'ଷଡାଷ୍ଟକ ଯୋଗ'; ଏହି ୫ଟି ରାଶି ସତର୍କ, ହୋଇପାରେ ମହାବିପଦ ସମୟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)