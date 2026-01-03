ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା, ବଦଳିପାରେ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 03 ତାରିଖ, ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଜାନୁଆରୀ 3, 2026 ଶନିବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା ସାଧନ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, କାହା ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଘରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ତଥାପି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ହଜିଯିବ । ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସୁଖଦ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ। ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍, ଭ୍ରମଣ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଏହି ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆରେ ମସଗୁଲ ରହିବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିରେ ଲାଭ ହେବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରହିବ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଅଶାନ୍ତ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତୁମର ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଯାତ୍ରା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏଡାନ୍ତୁ ।