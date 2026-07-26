ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ?
ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି । କେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟସାଳୀ ହେବେ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ
Published : July 26, 2026 at 7:34 AM IST
ମେଷ: ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ସଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବ୍ରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ।
ମିଥୁନ: ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ନିଜ ଚାକିରିରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ, କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ । ନୂତନ ସପ୍ତାହ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ।
ସିଂହ: ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ପ୍ରେମିକମାନେ ଏହାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ମନେ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ, ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପେଟ ପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଦ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯେକୌଣସି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉପର ଏବଂ ତଳ ଲାଗି ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସପ୍ତାହଟି ଉପର ଏବଂ ତଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କାନ୍ଧ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଖୁସିର ସମୟ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଘର, ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଦେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।