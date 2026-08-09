ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ !
ଅଗଷ୍ଟ 9ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ।
Published : August 9, 2026 at 11:15 AM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥିବାରୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ହେବ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତୀତରେ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆର୍ଥିକ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଛି । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧନ ଯୋଗ ହେବ । ଗୃହସ୍ଥ ଯାନବାହନ ଯୋଗ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଲ । ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ନୂତନ ନିବେଶ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ନୂତନ ଯାନ ଯୋଗ ଅଛି । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ସହିତ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପାଠପଢ଼ା କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖରେ ଚାଲିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟିରେ ଯିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ, ତଥାପି କିଛିଟା ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ଯରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବେ । ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଅହଂକାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଅଛି । ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଦେୟ ଆଦାୟ ହେବ । ଋଣ ଦୂର ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶୁଭ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି କେହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତିର ଭୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ । ଧନ ଅର୍ଜନ ହେବ । ନିବେଶରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଛୋଟମୋଟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଯଦି ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେହେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ । ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଯୋଗ ଅଛି । ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଲୋକମାନେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଶତ୍ରୁମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ପାଠପଢ଼ା କଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଦୁଇଗୁଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି । ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥକାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବେ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଅସ୍ଥିରତା ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । କିଛି ସମସ୍ୟାର ଭଲ ସମାଧାନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ । ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କାମ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ । ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କିଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ । ତଥାପି, ଆୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଲ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କଲେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।