Weekly Horoscope: ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିିତି କଟିବ ?
ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ 8 ତାରିଖ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ ।
Published : August 2, 2026 at 12:06 PM IST
ମେଷ: ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ । ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ । କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଖରାପ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ପ୍ରେମିକା/ପ୍ରେମିକମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକେଇରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଏଡାଇବା ଭଲ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।
କର୍କଟ: ନୂତନ ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରିବେ । ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।
ସିଂହ: ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହଟି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା/ପ୍ରେମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ସତର୍କ ରହୁନ୍ତୁ । ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଏପରି କୌଣସି କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ । ଆପଣ ଜୀବନରେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ସଂଯୋଗରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ନିଜ ଚାକିରିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦେଖାଯାଉଛି । ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କଲେ ଭଲ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ଫେରି ପାଇପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ଏହା କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।